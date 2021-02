O atacante Zé Eduardo, que recentemente fez um acordo com o Cruzeiro para retirar uma ação na Justiça do Trabalho e voltar a defender o clube, está fora da pré-temporada na Toca da Raposa II.

Na manhã deste domingo (21), a assessoria de imprensa cruzeirense divulgou uma nota informando que o jogador teve uma alteração cardíaca nos exames realizados.

Cria da base cruzeirense, Zé Eduardo teve poucas chances no time principal do clube na temporada 2020

Por decisão dos médicos do clube, Zé Eduardo ficará 30 dias sem fazer qualquer atividade para que possa passar por nova avaliação cardiológica.

Pelo Instagram, o presidente Sérgio Santos Rodrigues mandou uma mensagem para o jovem atacante cruzeirense: “Estaremos ao lado dele sempre, em qualquer situação. A saúde do Zé Eduardo é o que mais importa agora. Vamos firmes guerreiro. O @cruzeiro estará com você e temos certeza que em breve te veremos balançando as redes. Conte conosco!”.

Confira a nota do Cruzeiro

Desde a última semana da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, no mês de janeiro, o Cruzeiro iniciou um criterioso e vasto processo de exames e avaliações médicas em seu elenco, com foco na saúde e perfomance dos atletas, projetando a temporada 2021.

Durante esses exames realizados na pré-temporada, que mapeiam todas as condições dos jogadores, foi detectada uma alteração cardíaca no atleta Zé Eduardo.

Após minuciosa análise de todos os resultados, debatida entre os profissionais do Departamento Médico do Cruzeiro os demais envolvidos, concluiu-se, por precaução e proteção à saúde do atleta, que o atacante deverá ficar afastado das atividades físicas durante os próximos 30 dias, quando repetirá as avaliações em uma nova bateria completa de exames.

Neste período Zé Eduardo tem indicação de repouso e seguirá assistido de perto por todos os profissionais do departamento de saúde do Clube.

O Cruzeiro deseja uma pronta recuperação ao atleta para que, em breve, Zé Eduardo possa estar integrado novamente ao elenco e ajudando o Clube nos desafios da temporada.