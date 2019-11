Está acontecendo em Belo Horizonte a quarta edição Startup Cup, que reúne equipes formadas por atletas das startups e empresas dos coworkings, aceleradoras e incubadoras da capital mineira e região.

Uma das equipes participantes representa o NINA - Núcleo de Inovação e Aprendizagem – que conta com alunos de direito e engenharia das Faculdades Kennedy. Até o momento, o time venceu as três partidas que disputou no torneio.

Após o término da fase de grupos, serão disputadas as quartas de final do torneio a partir do dia 23 de novembro, na Arena 7, localizada na região da Pampulha.