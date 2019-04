Alvo de críticas por parte da torcida nos últimos dias, em função da ausência nos duelos decisivos pelo Campeonato Mineiro e pela Libertadores, e por ter cometido um ato de indisciplina na véspera da finalíssima do Estadual, o meia Cazares se manifestou através de suas redes sociais, no final da tarde dessa quarta-feira (24). (CONFIRA ABAIXO)

Muitos atleticanos vinham questionando a gravidade da lesão que o meia sofreu no primeiro jogo da final do Mineiro, insinuando que ele estaria simulando uma dor para não jogar o duelo decisivo contra o Cruzeiro, no Independência, que terminou empatado em 1 a 1, resultado que deu o título ao adversário.

O meia se recupera de um edema na coxa esquerda sofrido ainda no início do primeiro clássico da final do Estadual, que o deixou de fora das duas últimas partidas do time.Como ainda está sob os cuidados do DM, Cazares tem a presença incerta na estreia do Galo, contra o Avaí, no sábado, às 19h, no Independência.

Na postagem, o equatoriano pede para que “parem com essa palhaçada”, e disse que nunca teve medo de jogar contra o “time do outro lado”, se referindo à Raposa

O jogador ainda afirmou que não gosta de ficar no departamento médico, que nunca fingiria uma dor, e que é falso o rumor de que ele estaria negociando com o arquirrival.