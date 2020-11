Bastante criticado por parte de torcida e imprensa nos últimos jogos, o lateral-direito Guga se reuniu nesta quinta-feira (5) com membros da principal Organizada do alvinegro, para uma conversa "olho no olho".

Presente em 20 dos 25 jogos do Galo sob comando do técnico Jorge Sampaoli, o jogador de 22 anos voltou a ser alvo de críticas por falhas individuais, num momento em que o coletivo também parou de funcionar.

Por meio de postagem no Instagram, a Galoucura descreveu como foi o encontro com o lateral e o motivo para que tenha acontecido:

“No controle da situação, a torcida sempre está presente junto ao clube, independente da situação, seja ela boa ou ruim, estamos juntos. Hoje tivemos uma conversa com o lateral Guga, onde foram trocadas várias ideias, olho no olho. Deixou claro para nós que a equipe está focada no objetivo, que é ganhar o Brasileiro. Os últimos resultados foram péssimos e demonstramos nossa insatisfação. Ideia debatidas, vemos que o jogo de domingo é uma final, e super importante para a continuidade do campeonato. E pensando nisso, deixando nossa insatisfação de lado com o clube pelos últimos resultados, iremos realizar um apoio para dar uma força positiva ao clube nesse momento de extrema importância, já que não podemos estar presentes na bancada”.