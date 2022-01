Na mira do Atlético, o técnico do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, afirmou, em entrevista coletiva neste sábado (8), que tem um contrato a cumprir com o clube português.

“Não só eu, como também minha comissão técnica. Somos pessoas bastante estáveis e procuramos ser o mais coerente possível. O que sempre disse e vou repetir é que têm chegado algumas coisas desde o início do nosso trabalho aqui no Braga com mais ênfase no fim do último ano e início deste ano”, declarou.

Ele ressaltou ainda que se há uma oferta, ela deve ser entregue diretamente ao Braga. “Não estamos em condições de falar e discutir absolutamente nada, porque temos contrato com o Sporting de Braga e será com o Braga que os clubes têm de falar. Isto serve para todos os clubes que contataram”, destacou.

Por fim, prometeu não se pronunciar mais sobre o assunto: “mantenho minha coerência”.

Nessa quinta-feira (6), o Atlético divulgou um comunicado, pedindo “calma” à Massa na questão da procura por um treinador e prometendo “boas novas” na semana que vem.

Além de Carvalhal, o clube tentou negociar com o também português Jorge Jesus e estaria em tratativas com o argentino Eduardo Berizzo.

