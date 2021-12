O Grêmio não vai rescindir o contrato do meia-atacante Douglas Costa, alvo o Atlético nesta na janela de transferências. Pelo menos é o que garante Dênis Abrahão, vice-presidente de futebol do Tricolor Gaúcho,

Em entrevista ao programa Concentração, da rádio Guaíba, neste domingo (26), o dirigente comentou sobre a situação do jogador, deixando em aberto o futuro do jogador em Porto Alegre.

“Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador”, disse Abrahão.

Douglas Costa está emprestado pela Juventus ao Grêmio até junho de 2022, justamente quando seu contrato com o clube italiano também se encerrará.

O rebaixamento do Tricolor Gaúcho à Série B, aliado ao alto salário do jogador e o desgaste com a torcida e a diretoria na reta final do Brasileiro, criam um cenário em que a saída do Grêmio seja a alternativa mais provável para Douglas neste momento.

De olho nesse impasse, o Atlético monitora a situação do meia-atacante e aparece como um dos principais candidatos a contar com o jogador em 2022.

O Hoje em Dia apurou que a negociação com o Galo está avançada, mas que Costa ainda precisaria se desvincular do Tricolor Gaúcho para que o acerto com o Alvinegro possa ser concretizado.

