Reponsável por erguer a taça da Copa do Brasil sub-20 pelo Atlético em 2017, o zagueiro Nathan voltou à posição de origem na Ponte Preta, atuando como volante. O desempenho foi bom a ponto de a Macaca querer ficar com ele por mais uma temporada, renovando empréstimo junto ao Galo.

É o que informou o agente do jogador, Marcos Casseb, ao Hoje em Dia. "Estamos bem adiantados para o reempréstimo na Ponte.". Tal informação frustra os planos do Sport Recife. O time pernambucano estava de olho nos serviços do jogador de 21 anos e queria tê-lo por empréstimo na negociação que trará o volante Jair ao Galo.

Nathan foi titular de grande parte da campanha da Ponte Preta, que ficou na porta do G-4 da Série B para voltar à elite. Com Danilo Barcelos e Hyuri como companheiros de Ponte Preta vindos do Atlético, Nathan fez 29 jogos de 38 possíveis na Série B.

Chegou a ser reserva da Macaca, mas em boa parte atuou como dono do meio de campo defensivo. No total, foram 34 jogos (13 vitórias, 11 empates e 10 derrotas), um gol e uma assistência pelo time do Moisés Lucarelli.

Mesmo com a possibilidade de continuar em Campinas na próxima temporada, Nathan chegou a publicar mensagem com tom de despedida da Ponte Preta no Instagram, agradecendo o bom ano, e lamentando especialmente a quase volta pra Série A.