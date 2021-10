A sequência do América de oito jogos sem derrotas chegou ao fim nesta quarta-feira (13). No Beira-Rio, o time comandado por Vagner Mancini saiu atrás no placar, buscou o empate, mas não suportou a pressão do Internacional e perdeu por 3 a 1.

Com a derrota em Porto Alegre, o América permanece com 31 pontos, na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Porém, pode perder duas posições no complemento da rodada nesta quinta-feira, quando o São Paulo recebe o Ceará e o Cuiabá encara o Sport.

Na próxima rodada, os comandados por Mancini voltam a jogar em casa depois de dois jogos seguidos no Rio Grande do Sul. No sábado, às 21h, será a vez de enfrentar o Bahia, no Independência.

Patrick decide para o Inter

Embora estivesse na casa do Inter, o América dominou as ações no início de jogo e criou as primeiras chances para abrir o placar. Porém, foi o Colorado que fez 1 a 0. E foi um golaço.

Depois de falta cobrada da intermediária, Patrick acertou um voleio e colocou o time gaúcho em vantagem.

O Coelho não demorou para reagir. Dois minutos depois do gol do Internacional, Ademir empatou a partida ao aproveitar bola rebatida na área e falha do goleiro Daniel.

Já no segundo tempo, o América não conseguiu manter o bom nível apresentado na etapa inicial. Aos 17 minutos, Maurício fez o cruzamento para a área, Matheus Cavichioli saiu mal, e Patrick cabeceou para recolocar o Inter em vantagem.

Nos minutos finais, Yuri Alberto ainda marcou o terceiro da equipe gaúcha, depois de Cavichioli fazer grande defesa, a bola tocar o travessão e voltar para a área.

INTERNACIONAL 3 X 1 AMÉRICA

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Matheus Cadorini); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Maurício (Caio Vidal), Taison (Zé Gabriel) e Patrick (Paulo Victor); Yuri Alberto

Técnico: Diego Aguirre

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric (Diego Ferreira), Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal (Marcelo Toscano), Juninho e Juninho Valoura (Bruno Nazário); Ademir, Fabrício (Ribamar) e Felipe Azevedo (Rodolfo)

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 13 de outubro (quarta-feira)

LOCAL: Estádio Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF)

CARTÕES AMARELOS: Ribamar e Felipe Azevedo (América)

GOLS: Patrick, aos 13, e Ademir, aos 15 minutos do primeiro tempo; Patrick, aos 17, e Yuri Alberto, aos 44 minutos do segundo tempo