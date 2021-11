Após uma primeira etapa sólida, com notória aplicação tática, o América abriu o placar contra o Bragantino aos 4 minutos do segundo tempo, com Bauermann, e poderia ter ampliado a contagem. No entanto, viu o adversário ganhar terreno e acabou cedendo o empate, em 1 a 1, neste sábado (27), no Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O resultado está longe de ser ruim. Muito pelo contrário, uma vez que o time paulista ocupava o sexto lugar antes do jogo (agora, é o quinto, com 53 pontos). No entanto, se tivesse ganhado, o Coelho ultrapassaria o Internacional, nono colocado, na classificação. O Alviverde segue na décima posição, com 46 pontos, um a menos que o Colorado.

O América terá mais três compromissos até o fim do Brasileiro. Na terça-feira (30), às 21h, recebe a Chapecoense, no Independência. No dia 5, às 19h, no Castelão, encara o Ceará, e no dia 9, às 21h30, no Horto, enfrenta o São Paulo.

Os gols

O Coelho abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo. Ademir bateu bem o escanteio, e Bauermann completou para as redes. Aos 18, Artur deixou tudo igual.

FICHA DO JOGO



BRAGANTINO 1 X 1 AMÉRICA



BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Praxedes (Alerrandro) e Cuello (Emiliano Martínez); Artur, Ytalo e Helinho (Gabriel Novaes)

Técnico: Maurício Barbieri

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Ademir, Zárate (Fabrício Daniel) e Felipe Avezedo (Rodolfo)

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 27 de novembro de 2021 (sábado)

LOCAL: Nabi Abi Chedid

CIDADE: Bragança Paulista (SP)

MOTIVO: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-Fifa), de Santa Catarina

CARTÕES AMARELOS: Léo Ortiz, Ytalo (Bragantino); Zárate, Lucas Kal (América)

GOLS: Bauermann aos 4 minutos e Artur aos 18 do segundo tempo

RENDA: R$ 62.575

PÚBLICO: 2.673 pagantes