O América encerrou neste sábado (6), no Mineirão, seu 11º mata-mata contra seus dois maiores rivais pelas fases decisivas do Campeonato Mineiro e com a eliminação diante do Cruzeiro, nas semifinais de 2019, acumulou o oitavo fracasso.

Nem mesmo a presença de Givanildo Oliveira no banco de rservas surtiu efeito, já que as três vezes em que o Coelho se deu bem contra cruzeirenses ou atleticanos foi sob o seu comando.

Isso aconteceu nas semifinais de 2012, diante do Cruzeiro, e nos dois confrontos de 2016, ano em que o América foi campeão mineiro levando a melhor sobre Raposa e Galo.

Eiminado do Campeonato Mineiro e fora também da Copa do Brasil, resta ao América a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia será em 26 de abril, contra o Operário, do Paraná, às 19h15, em partida que será disputada no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Com isso, o técnico Givanildo Oliveira terá praticamente três semanas de treinamentos na preparação do time para o maior objetivo da temporada, que é tentar voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.