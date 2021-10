O América anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), a contratação do técnico Marquinhos Santos. O comandante, que se desligou do Juventude também nesta segunda, acertou com o Coelho até o fim do Campeonato Mineiro de 2022.

Aos 42 anos, Marquinhos chega para substituir Vagner Mancini, que pediu demissão na semana passada para ir dirigir o Grêmio.

No Coelho, Santos terá a missão de dar continuidade ao bom trabalho de seu antecessor, que tirou o time da zona de rebaixamento e o colocou na parte intermediária da tabela.

Atualmente, o Alviverde é o 12º colocado, com 32 pontos, com quatro pontos de vantagem para o Juventude, que no momento abre o Z-4.

O primeiro desafio de Marquinhos Santos à frente do América será neste sábado (23), no duelo com o Santos, às 17h, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Carreira

Natural de Santos-SP, Marquinhos começou a carreira de técnico no Coritiba, em 2013, com apenas 33 anos, conquistando o título do Campeonato Paranaense logo em seu primeiro ano de trabalho.

Em seguida, passou por Bahia, retornou para o Coxa, e começou a peregrinação por vários clubes do futebol brasileiro, trabalhando no Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento, Chapecoense e Juventude.

No time gaúcho, onde estava na segunda passagem, foi demitido nesta segunda, após uma sequência de cinco jogos sem vitórias, que levou a equipe jaconeira para a zona de rebaixamento.

Após um primeiro turno consistente, em que terminou na 13ª colocação, o Ju caiu de rendimento no returno, somando apenas uma vitória nos últimos oito jogos.

O último time do treinador à frente do Juventude foi justamente a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, que marcou a estreia de Vgner Mancini no Tricolor Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Nome: Marcos Vinícius dos Santos

Conhecido no futebol: Marquinhos Santos

Data de Nascimento: 24 de Junho de 1979 (42 anos)

Local de Nascimento: Santos-SP

Clubes anteriores: Coritiba-PR (2013), Bahia-BA (2014), Coritiba-PR (2014-2015), Fortaleza (2016) e Figueirense-SC (2016-2017); Paysandu (2017/2018); Londrina (2018); São Bento (2018-2019); Juventude (2019); Chapecoense (2019); Juventude (2021)

Títulos: Campeonato Paranaense de 2013 (Coritiba-PR), Campeonato Baiano de 2014 (Bahia-BA) e Campeonato Cearense de 2016 (Fortaleza)