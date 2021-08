O América anunciou, no início da noite desta segunda-feira (30), a contratação do atacante argentino Mauro Zárate, ex-jogador do Boca Juniors, da Argentina. Aos 34 anos, o jogador acertou com o Coelho até o final da temporada.

Revelado pelo Vélez Sarsfield-ARG, Zárate teve longa passagem pelo futebol europeu, atuando por várias equipes, como Lazio, Fiorentina e Inter de Milão, da Itália, além dos ingleses West Ham, Queens Park Rangers e Watford. Mauro também soma convocações para as seleções de base e principal da Argentina.

O último time do argentino foi justamente o Boca, onde atuou até maio. O atacante não entra em campo desde 17 de abril, quando os Xeneize venceram o Atlético Tucumán, por 3 a 1, pela 10ª rodada do Campeonato Argentino.

Oficializado no Alviverde, Mauro Zárate agora aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para ganhar condições de jogo.

Com o duelo com o São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado, o América volta a campo apenas em 11 de setembro, para encarar o Athletico-PR, às 16h, no Independência, na abertura do returno da principal competição do país.

FICHA DO JOGADOR

Nome completo: Mauro Matías Zárate Riga

Data de nascimento: 18/03//1987

Local de nascimento: Haedo, Argentina

Altura: 1,75 m

Clubes: Vélez Sarsfield; Al-Sadd; Birmingham City, Lazio; Internazionale; West Ham United; Queens Park Rangers; Fiorentina; Watford; Al-Nasr; Vélez Sarsfield e Boca Juniors

Principais títulos: Campeão Mundial Sub-20 Seleção Argentina (2007), Campeão Argentino Clausura (2005), Supercopa Argentina (2014 e 2018), Campeonato Argentino (2019/2020), Copa da Itália (2008/2009) e Supercopa da Itália (2009).

