Iago Maidana, de 25 anos, assinou contrato com o América até o fim da temporada 2023

O América anunciou, nesta quinta-feira (13), o seu sexto reforço para a temporada 2022. O zagueiro Iago Maidana, de 25 anos, assinou contrato com o Coelho até o fim de 2023, depois de ter acertado a rescisão de seu vínculo com o Atlético.

Maidana jogou no Galo entre 2018 e 2020. Nas duas últimas temporadas, foi emprestado ao Sport e ao Gil Vicente, de Portugal.

O novo zagueiro do América foi revelado pelo Criciúma e defendeu também São Paulo, São Bernardo e Paraná. No currículo, conta com três títulos de categorias de base: Copa Libertadores Sub-20 (2016), Copa do Brasil Sub-20 (2016) e Copa RS Sub-20 (2016).

Antes de Iago Maidana, o Coelho havia anunciado outros três zagueiros: Germán Conti, Éder e Gabriel Gomes. O clube contratou ainda o meia Índio Ramírez e o atacante Everaldo.