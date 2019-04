O América anunciou, na manhã desta segunda-feira (15), a primeira contratação para o Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do goleiro Airton, de 24 anos, que defendeu o Pelotas-RS, no último Campeonato Gaúcho. O vínculo do jogador vai até o final da temporada.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Airton chegou a Belo Horizonte nesta manhã, realizou exames médicos, e já participa das atividades com os novos companheiros a partir desta terça.

Revelado no Juventude-RS, o jogador também atuou pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, pelo Red Bull-SP e pelo Oeste-SP, antes de chegar a equipe gaúcha. No Coelho, Airton vai disputar posição com o experiente Fernando Leal, que foi titular no Campeonato Mineiro, e com os jovens Glauco, Jori e Elzo.

Preparador de goleiros da equipe alviverde, Silvio Jardim fez vários elogios ao novo contratado. “Nós analisamos vários goleiros e vimos no Airton uma grande qualidade técnica. Ele tem muita habilidade debaixo dos gols, boa reposição de bola e destreza para jogar com os pés. Ele também é um goleiro novo, que está apto a evoluir dentro do trabalho que fazemos diariamente”.

A estreia do América na Série B vai ser no dia 26 de abril, às 19h15, contra o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

Ficha do jogador

Nome completo: Airton Moraes Michellon

Data de nascimento: 29/5/1994

Local de nascimento: São Marcos (RS)

Altura: 1,88 m

Clubes: Juventude-RS (2011 a 2014), Red Bull Salzburg (AUS) (2014 a 2017), Red Bull-SP (2017 e 2018), Oeste-SP (2018) e Pelotas-RS (2019)

Títulos: Liga Austríaca (2016)