O América anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do atacante colombiano Orlando Berrío, ex-Flamengo e Atlético Nacional. O vínculo do jogador de 30 anos com o Coelho vai até o fim de dezembro desta temporada.

Campeão da Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional, da Colômbia, o atacante despertou o interesse do Flamengo, time que defendeu de 2017 a 2020. Neste período com o rubro-negro, fez parte de um elenco multicampeão (confira abaixo as conquistas do atleta).

Segundo o América, Berrío chegará a Belo Horizonte na próxima semana.

Ficha do jogador

Nome completo: Orlando Enrique Berrío Meléndez

Data de nascimento: 14/2/1991

Local de nascimento: Cartagena (Colômbia)

Altura: 1,80 m

Clubes: Atlético Nacional-COL (2009 a 2011; 2013; 2014 a 2016), Millonarios-COL (2012), Patriotas-COL (2012 e 2013) e Flamengo-RJ (2017 a 2020).

Principais títulos: Copa Libertadores (2016 e 2019), Campeonato Brasileiro (2019), Campeonato Colombiano [apertura] (2011 e 2014), Campeonato Colombiano [finalización] (2013 e 2015), Superliga Colombiana (2016), Copa Colômbia (2013 e 2016), Campeonato Carioca (2017, 2019 e 2020), Taça Guanabara (2018 e 2020), Taça Rio (2019) e Florida Cup (2019).