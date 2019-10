O América anunciou, nesta sexta-feira (4), a contratação do goleiro Léo Lang, de 21 anos. O jovem arqueiro revelado nas categorias de base do Fluminense assinou contrato definitivo com o Coelho até o fim de 2019.

Natural de Cotriguaçu (MT), Léo Lang acumula passagens por Vila Nova (GO), Jataiense (GO) E Inter de Minas. Pelo clube mineiro, o goleiro disputou a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, saindo de campo sem sofrer gols em cinco dos oito jogos que fez na competição.

Léo Lang também defendeu o Inter de Minas em um jogo-treino contra o América, no CT Lanna Drumond. A partida foi vencida por 2 a 0 pelo Coelho.

Confira a ficha técnica do novo reforço do América

Nome completo: Leonardo Lang Lopes

Data de nascimento: 5/8/1998

Local de nascimento: Cotriguaçu (MT)

Clubes: Fluminense-RJ (2015 a 2017), Vila Nova-GO (2018), Jataiense-GO (2018) e Inter de Minas-MG (2019).