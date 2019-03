O América oficializou, nesta sexta-feira (15), mais um patrocinador para a temporada de 2019. Trata-se da Multimarcas Consórcios, que firmou contrato com o Coelho até o final do ano, e vai estampar sua marca nas costas do uniforme de jogo, acima do número, e na camisa de treino.

A marca do novo parceiro já estará presente no fardamento do time no clássico contra o Atlético, neste domingo, às 16h, no Mineirão, que vale a liderança do Campeonato Mineiro.

O presidente do Conselho Administrativo do clube, Marcus Salum comentou sobre o acerto com o novo patrocinador, se mostrando otimismo com a parceria.

"A Multimarcas Consórcios é uma empresa de muito respeito e uma das maiores de sua área. O Fabiano Lopes é um empresário muito dinâmico e que tenho uma admiração muito grande, além de ser uma pessoa do esporte. O América fica muito satisfeito de ter a empresa dele como parceira e é um orgulho muito grande. Quero que se sinta como parte do projeto e agradecemos o apoio", comenta Salum.

Fabiano Lopes Ferreira, presidente da Multimarcas, retribuiu os elogios, e fez questão de destacar as vantagens do acerto com o Coelho.

"O América é um dos times mais tradicionais de Minas Gerais. Aliás, é o único decacampeão Mineiro. Em 2019, durante a Série B, poderá carregar nossa marca a diversos estados do Norte e Nordeste do Brasil, onde a Multimarcas tem dezenas de lojas. Esse patrocínio se adequa muito bem à nossa estratégia. Estou muito feliz e contente em colocar a nossa marca em uma camisa com tradição como a do América", afirma.

Com a chegada da Multimarcas, o América passa a ter quatro patrocinadores em seu uniforme. Fiat (ombros), MRV (manga) e Concecionária O2BH (números) são as outras empresas.

O clube ainda negocia o acerto com um patrocínio máster para a temporada.