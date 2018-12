A diretoria do América já iniciou o processo de reformulação do elenco, visando a Série B de 2019, em dezembro. Neste sábado (29), o Coelho anunciou nas redes sociais que contratou o atacante Junior Viçosa, do Goiás, até dezembro do ano que vem.

É o quarto reforço do ataque, que perderá os "vilões" Luan e Rafael Moura. Antes de Viçosa, a diretoria, encabeçada por Marcos Salum, havia acertado a volta de Marcelo Toscado e as chegadas de Neto Berola (ex-CSA) e Felipe Azevedo (ex-Ceará).

Além destes, ainda há a confirmação dos laterais João Paulo e Leandro Silva, além do zagueiro Diego Jussani.

Viçosa, com 29 anos, chega ao Coelho para dar fim ao momento de poucos gols na carreira. Fez parte do elenco que subiu com o Goiás na Série B de 2018, ficando em quarto lugar. Mas não anotou nenhum gol em 13 jogos, a maioria como reserva da equipe de Ney Franco.