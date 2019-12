O América anunciou, na tarde desta terça-feira (10), o primeiro reforço para 2020. Trata-se do volante Alê, de 20 anos, que defendeu o Cuiabá nas duas últimas temporadas.

De acordo com a assessoria de comunicação do Coelho, o vínculo do jogador com o Alviverde vai até dezembro do ano que vem.

Em 2019, o meia atuou em 46 partidas, marou cinco gols e ajudou o time mato-grossense a conquistar os títulos da Copa Verde e do campeonato estadual.

Nascido em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, Alê vai fazer sua quarta passagem por Minas Gerais.

Antes de chegar ao Coelho, o jogador também atuou por Uberlândia, Coimbra e Caldense.

Confira a ficha do atleta:

Nome completo: Alexandre Egea

Data de nascimento: 6/6/1990

Local de nascimento: Osasco (SP)

Altura: 1,84 m

Clubes: Primeira Camisa-SP (até 2011), Taubaté-SP (2011 a 2012), Osasco-SP (2012), Grêmio Osasco-SP (2013), Grêmio Barueri-SP (2013), Audax Rio-RJ (2014), Uberlândia-MG (2015, 2016, 2017 e 2018), Coimbra-MG (2015), URT-MG (2016), Caldense-MG (2017), Cuiabá-MT (2017, 2018 e 2019).

Principais títulos: Copa Verde (2019), Campeonato Matogrossense (2019), Campeonato Mineiro Módulo II (2015).