O América anunciou nesta sexta-feira (14), um patrocínio pontual para os dois jogos da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, nos dois próximos fins de semana.

Trata-se da fintech Finanzero, que vai ocupar o espaço nobre da camisa do Coelho nos confrontos.

O Alviverde está sem patrocínio máster desde o final da temporada passada, quando findou a parceria com o Banco Semear.

A primeira aparição da Finanzero da camisa do América será neste domingo, às 16h, no Independência, no jogo de ida da final do Estadual.

No sábado seguinte, o banco virtual, de capital sueco, novamente estampará sua logo no manto alviverde, dessa vez no Mineirão, palco da finalíssima da competição.

Diretor de Marketing e Negócios do Coelho, Erley Lemos, comentou sobre a parceria.

“A FinanZero é uma fintech inovadora e de rápido e sustentável crescimento, que entendeu o potencial de visibilidade e a importância desse espaço nobre em nosso uniforme”, afirmou o dirigente, ao site oficial do Alviverde.