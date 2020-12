O América anunciou, na tarde desta quinta-feira (31), a renovação do contrato do lateral-esquerdo João Paulo, que se encerraria justamente nesta quinta, até dezembro de 2021.

Aos 34 anos, o jogador chegou ao Coelho no início de 2019, e soma 83 jogos, quatro gols e dez assistências com a camisa alviverde.

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o lateral esteve em campo 36 vezes em 2020, sendo peça importante no time comandado pelo técnico Lisca.

Ao site oficial do Coelho, João Paulo comemorou a renovação para a próxima temporada.

“É um sentimento de muita alegria por poder renovar meu contrato com o América por mais uma temporada. Tenho desempenhado meu melhor para poder ajudar o clube, e o clube tem me dado todo o suporte para podermos ajudar dentro e fora de campo. Me sinto honrado e contente por ver esse apoio e, graças a Deus, temos construído uma história bonita em todos esses meses. Espero continuar correspondendo também em 2021, assim como foi nos últimos anos”, afirmou João Paulo.

O experiente lateral também comentou sobre a possibilidade de alcançar uma marca centenária com a camisa do alviverde no ano que vem.

“Me deixa muito feliz a possibilidade de chegar à marca de 100 jogos e fazer com que o América seja o clube no qual mais joguei. Até então, o time que mais joguei havia sido o Flamengo, onde fiquei por dois anos. Então, a chance de chegar a 100 atuações é para mim uma marca muito honrosa. Com certeza, o América é um dos clubes mais importantes da minha carreira, por tudo que temos construído para conquistar, pelo tempo de casa… é algo que me marca muito. Sou grato por esta chance de seguir a jornada no América”.