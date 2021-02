O América anunciou, nesta sexta-feira (5), a renovação do contrato do atacante Felipe Azevedo. O vínculo do jogador, que se encerraria no final de fevereiro, foi estendido até dezembro de 2021. Aos 34 anos, Azevedo chegou ao Alviverde no início de 2019. Desde então, disputou 77 jogos e marcou 10 gols pelo América.

No primeiro semestre do ano passado, o atacante foi emprestado ao Água Santa, para a disputa do Campeonato Paulista. De volta ao Coelho, foi peça importante nas campanhas que levaram o time comandado pelo técnico Lisca à semifinal da Copa do Brasil, e ao vice-campeonato da Série B.

“Estou muito feliz por ter dado certo esta renovação com o América. Era um objetivo meu continuar no Clube e vinha sempre conversando com o Lisca sobre esse desejo. Nesta semana, tive uma negociação com o Clube em que chegamos a uma situação boa para ambos. Passamos juntos por um ano difícil por todo o contexto, mas que foi muito bom, um dos melhores da minha carreira, e com resultados coletivos expressivos. Então fico muito animado e motivado para voltar, se preparar e buscarmos uma temporada ainda melhor que a de 2020”, disse Felipe Azevedo.

Outras pendências

Com a renovação de Azevedo, o Alviverde agora trabalha para definir as situações dos meias-atacantes Guilherme e Marcelo Toscano, e do atacante Neto Berola, que ficarão sem vínculo com o Coelho também no final deste mês.

Na última terça, o Alviverde anunciou que não renovou com o meia-atacante Calyson, com o lateral-direito Daniel Borges e com o atacante Felipe Augusto.

O lateral-esquerdo Sávio, que estava nos planos de Lisca, foi negociado pelo Ferroviária-SP (então detentor de seus direitos econômicos) com o Rio Ave, de Portugal.