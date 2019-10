O América anunciou, na manhã desta quarta-feira (23), o acordo com o Supermercados BH, que vai ser o patrocínio master do Coelho até dezembro de 2019.

A logo, que vai ficar estampada na posição nobre da camisa Alviverde, já vai estar presente no fardamento da equipe no duelo com o Atlético-GO, nesta sexta-feira (25), às 19h30, no estádio Serra Dourada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A rede de supermercados, que já patrocinou o Coelho em 2015 e 2016, será a sétima empresa a exibir sua marca no uniforme do América em 2019. O Coelho também conta com a presença dos patrocinadores Fiat (ombros da camisa), MRV (manga da camisa), Multimarcas Consórcios (costas da camisa), Century Telecom (traseira do short), Premium Saúde (barra frontal da camisa) e Exclusive Paper (calção frontal).