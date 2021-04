Na sua melhor partida na temporada, o América goleou a URT por , no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro e assegurou a segunda colocação, o que lhe garante o direito de jogar as semifinais, contra o Cruzeiro, com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. As partidas serão disputadas nos dois próximos finais de semana.

A pressão pelo gol de William Pottker, do Cruzeiro, sobre o Patrocinense, no Mineirão, logo com dois minutos, nem foi sentida pelo América, que abriu o placar diante da URT aos 15 minutos, com Bruno Nazário, reforço para a temporada 2021 e que vem tendo um grande início no time de Lisca.

Com goleada sobre a URT, o América, de Juninho, assegurou a segunda colocação do Campeonato Mineiro e joga as semifinais, contra o Cruzeiro, com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols Com goleada sobre a URT, o América, de Juninho, assegurou a segunda colocação do Campeonato Mineiro e joga as semifinais, contra o Cruzeiro, com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols

No final da primeira etapa, o gol de Ricardo Silva, que jogou na vaga de João Paulo, poupado por causa de dor muscular, deu ainda mais tranquilidade aos americanos.

No início da etapa final, Diego Ferreira decidiu o jogo fazendo 3 a 0. A URT estava entregue, mas o América queria mais. O artilheiro Rodolfo fez 4 a 0, logo depois, Lucas Gabriel decretou o 5 a 0 e teve até chance de ampliar ainda mais a goleada que garantiu o Coelho nas semifinais do Estadual.

A FICHA DO JOGO

URT 0

Renan Rinaldi; Bernardo, Euller, Donato e Pedro Rosa; Romário, Yago (Altair), Jean Carlos (Davi Einstein) e Evair (Wescley); João Diogo (Lucas Silva) e Mateus (Sávio). Técnico: Wellington Fajardo

AMÉRICA 5

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson Jesus (Ramon), Eduardo Bauermann e Ricardo Silva; Zé Ricardo, Juninho (Lucas Gabriel), Alê (Vitor Hugo) e Bruno Nazário (Ribamar); Rodolfo e Felipe Azevedo (Gustavo). Técnico: Lisca

DATA: 25 de abril de 2021

ESTÁDIO: Zama Maciel

CIDADE: Patos de Minas

MOTIVO: 11ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

GOLS: Bruno Nazário, aos 15, e Ricardo Silva, aos 45 minutos do primeiro tempo; Diego Ferreira, aos 8, Rodolfo, aos 23, e Lucas Gabriel, aos 26 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

CARTÃO AMARELO: Mateus (URT);