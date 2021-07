O América recebe o Santos, neste sábado (3), às 19h, no Estádio Independência, pela nona rodada da Série A, tentando fazer valer a história recente do confronto no Brasileirão, que é favorável ao Coelho, que busca sua primeira vitória em casa nesta edição do torneio.

São 50 anos de confrontos entre Coelho e Peixe na principal competição nacional, numa história iniciada em 9 de setembro de 1971, com uma goleada por 3 a 0 aplicada pelos santistas, no antigo Estádio Palestra Itália, em São Paulo, num confronto que não teve a participação de Pelé e com os gols marcados por Dicá, Edu e Mazinho.

Em 2018, no último confronto entre os dois clubes, no Independência, o América venceu por 2 a 1, com Matheusinho marcando o gol da vitória americana Em 2018, no último confronto entre os dois clubes, no Independência, o América venceu por 2 a 1, com Matheusinho marcando o gol da vitória americana

No total, são 13 as partidas entre América e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O alvinegro praiano venceu sete jogos, foram três os empates e também três as vitórias americanas, sendo que elas aconteceram nos últimos quatro confrontos entre eles pela Série A.

Nas duas últimas participações do Coelho na elite do Brasileirão, o time mineiro saiu de campo vencedor por três vezes. Em 2018, os alviverdes ganharam na Vila Belmiro, por 1 a 0, com um gol de Ruy, de pênalti, e no Independência, por 2 a 1, gols de Rafael Moura e Matheusinho, com Gabriel descontando.

Na edição de 2016, o América ganhou no Independência por 1 a 0, com um gol do volante Juninho, e perdeu na Vila Belmiro pelo mesmo placar, com Ricardo Oliveira balançando a rede.

Nos primeiros nove jogos entre santistas e americanos no Campeonato Brasileiro, a partir de 1971, foram seis vitórias do Peixe e três empates.

Depois de sair da zona de rebaixamento na última quarta-feira (30) com a vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, o América espera manter a hegemonia no histórico recente do confronto com o Santos para se distanciar do grupo da degola.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli, Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Marcelo Toscano, Felipe Azevdo, Ribamar e Rodolfo. Técncio: Vágner Mancini

SANTOS

João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky (Danilo Boza) e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 3 de julho de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

HORÁRIO: 19H

MOTIVO: 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, todos de Alagoas

VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

TRANSMISSÃO: Premiere