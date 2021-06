Após conversas por telefone com o técnico Vagner Mancini e firmar um acordo com o América, Leonardo Cupertino, novo coordenador de núcleo de performance do Coelho, teve seu primeiro contato com o elenco e foi apresentado nesta segunda-feira (28), no CT Lanna Drumond.

"O ser humano é movido por grandes desafios. E o grande desafio do América é o grande desafio do Leo e de todos que estão aqui. Vai ser um prazer muito grande se a gente puder comemorar esse sonho (de permanência na Série A) no fim do ano. E vamos buscar mecanismos para atingir a melhor performance, que os resultados vão vir por consequência", afirmou.

Um dos principais objetivos de Cupertino é criar mecanismos aos jogadores do Coelho, visando a uma melhora considerável de performance, em meio a um campeonato longo e desgastante.

"A gente não está aqui para poder reclamar (referindo-se ao calendário brasileiro), temos que nos adaptar. É nossa realidade, de clube grande. Objetivo é fazer os atletas entenderem isso, na busca da melhor performance. O América pensa grande, e nosso objetivo é fazer os atletas atingirem a melhor performance", destacou.

Os primeiros dias de trabalho visam aos duelos com Bahia, na quarta-feira (30), às 19h, no estádio do Pituaçu, e Santos, no sábado (3), às 21h, no Independência.