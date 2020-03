Com o Campeonato Mineiro e as competições nacionais paralisadas por conta do coronavírus, os três clubes da capital resolveram suspender os treinamentos de todas as categorias, por tempo indeterminado. América, Atlético e Cruzeiro anunciaram o procedimento nesta terça-feira (17) como prevenção da Covid-19.



Em nota, a assessoria do Coelho informou que avaliará a situação da pandemia do Covid-19 de forma constante e ressaltou que não houve nenhum caso suspeito de infecção envolvendo atletas ou funcionários do clube.



O Atlético destacou que, além dos trabalhos na Cidade do Galo, a sede administrativa terá os serviços paralisados, com os funcionários trabalhando em regime de "home-office". Os clubes de lazer (Labareda e Vila Olímpica) também estarão fechados.



O Cruzeiro informou que o elenco principal se reunirá com o novo diretor de futebol, Ricardo Drubscky, na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, e, após o encontro, atletas e comissão técnica serão liberados. Os colaboradores com mais de 60 anos ou que estão em outros grupos de risco deverão permanecer em suas residências e exercerem suas funções em regime de “home office”. Os demais funcionários, de todas as sedes, trabalharão em casa ou em regime de escala, a fim de evitar a grande aglomeração de pessoas nos setores.



As atividades do futebol feminino e das categorias de base dos três clubes já estavam paralisadas.