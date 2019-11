O Campeonato Mineiro de Futebol Feminino já tem seu primeiro finalista definido. Na tarde desta quinta-feira (21), o América derrotou o Atlético por 2 a 0 e garantiu sua vaga na decisão do estadual.

Após empatarem a primeira partida das semifinais por 1 a 1, na Cidade do Galo, as duas equipes voltaram a se enfrentar, desta vez no Estádio das Alterosas. Contando com gols de Lilian (de pênalti) e Fernanda , o Coelho bateu o Atlético e se credenciou para a grande final.

Melhor equipe da competição até o momento, o Cruzeiro enfrenta o Ipatinga neste sábado (23), na segunda partida da outra semifinal do torneio. No primeiro jogo, as Cabolosas bateram a equipe do interior de Minas por 2 a 0, no Ipatingão.

O título do Campeonato Mineiro será decidido em partida única, provavelmente realizada no dia 6 de dezembro. Incicialmente, o jogo está marcado para o Estádio das Alterosas.