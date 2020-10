Com um gol de Marcelo Toscano, aos 43 minutos do segundo tempo, o América venceu o Corinthians nesta quarta-feira (28), na Neo Química Arena, em São Paulo, na partida de ida entre eles pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O resultado evidencia o bom momento do América, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com forte marcação e velocidade no contra-ataque, o América fez 1 a 0 no Corinthians, em São Paulo Com forte marcação e velocidade no contra-ataque, o América fez 1 a 0 no Corinthians, em São Paulo

Os dois clubes decidem a vaga nas quartas de final, e a cota de R$ 3,3 milhões que será paga aos participantes da próxima etapa da competição, na próxima quarta-feira (4), quando americanos e corintianos se enfrentam no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21h30.

O Coelho joga por um empate para se classificar. O Corinthians, para ficar com a vaga no tempo normal, precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença. Se vencer por um, leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Na Copa do Brasil, o gol marcado fora de casa não é mais critério de desempate. Os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Não há um chaveamento pré-definido, assim, se conseguir a vaga, o América pode encarar qualquer uma das outras sete equipes. Em sua história, o Coelho nunca chegou às quartas de final da Copa do Brasil.

Série B

Antes da decisão contra o Corinthians, o América busca a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o time do técnico Lisca é atualmente o segundo colocado.

No próximo sábado (31), enfrenta o Avaí, às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela última rodada do turno da Segundona.

E entrará em campo sabendo se poderá assumir a liderança, pois ela só pode ser alcançada se a Chapecoense não tiver vencido o Confiança, em confronto que será também neste sábado, no Estádio Batistão, em Aracaju, mas às 16h30.

A FICHA DO JOGO

CORINTHIANS 0

Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Xavier, Ramiro (Léo Natel), Éderson (Boselli) e Matheus Vital (Cantillo); Cazares (Luan) e Everaldo. Técnico: Vágner Mancini

AMÉRICA 1

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Ademir (Marcelo Toscano), Alê (Geovane) e Felipe Azevedo (Neto Berola); Léo Passos (Rodolfo). Técnico: Lisca

DATA: 28 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

GOL: Marcelo Toscano, aos 43 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Rodrigo Dalonso Ferreira, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro, todos de Santa Catarina

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

CARTÃO AMARELO: Marllon, Lucas Piton e Everaldo (Corinthians); Ademir e Neto Berola (América)