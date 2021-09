O América conquistou um importante resultado na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No Independência, o Coelho empatou em 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo (26), pela 22ª rodada da Série A. Os gols da partida saíram nos minutos finais. Primeiro com o Rubro-Negro, que abriu o placar com Michael, em bela jogada individual, aos 43 do segundo tempo. E aos 49, o Alviverde foi premiado pela organização e valentia em campo e chegou à igualdade com Alê, de cabeça, após cruzamento de Lucas Kal.

Com o resultado, os comandados do técnico Vagner Mancini chegaram aos 24 pontos e ao quinto jogo seguido sem derrota na competição. Antes dos empates com os gigantes Corinthians, São Paulo e Flamengo, o time havia vencido Ceará e Athletico-PR.

Galo agradece

Se o empate neste domingo, diante do atual bicampeão brasileiro, pode ser comemorado pelo América, o mesmo não pode ser dito em relação ao Flamengo. Ao deixar escapar a vitória nos acréscimos, o Rubro-Negro perdeu a chance de diminuir a diferença para o líder Atlético, que empatou com o São Paulo, nesse sábado (25).

Com 35 pontos, a equipe de Renato Gaúcho ocupa a terceira colocação, a 11 pontos do Galo. Vale lembrar que o time carioca tem dois jogos a menos do que o Alvinegro.

Na sequência do Brasileirão, o América vai encarar o Cuiabá, no próximo sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal. No dia seguinte, o Fla recebe o Athletico-PR, às 16h, no Maracanã.

Antes de voltar a pensar na Série A, o Urubu encara o Barcelona-EQU, na próxima quarta (29), às 21h30, em Guayaquil, no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. No primeiro jogo, o Flamengo ganhou por 2 a 0, no Rio de Janeiro.