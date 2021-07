A atuação foi boa, o resultado nem tanto. Em duelo movimentado na Arena do Grêmio, o América empatou em 1 a 1 com os donos da casa, neste sábado (24), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois gols da partida foram marcados no primeiro tempo. O lateral-esquerdo Guilherme Guedes abriu o placar para o time gaúcho, aos seis minutos, e o atacante Felipe Azevedo empatou para o Coelho, aos 30 minutos.

Na etapa final, os comandados do técnico Vagner Mancini tiveram o controle da partida por um bom tempo, mas não conseguiram converter a superioridade em gol. Do outro lado, o Grêmio ameaçou em contra-ataques, mas parou em boas intervenções do goleiro Matheus Cavichioli.

Com o resultado, o Alviverde chegou aos dez pontos, permanecendo na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Com sete pontos e dois jogos a menos do que o América, o Tricolor Gaúcho aparece na 19ª posição.

Na próxima rodada, o Coelho vai encarar o Atlético-GO, no dia 1º de agosto, às 20h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

No dia anterior, o Grêmio vai visitar o Red Bull Bragantino, às 21h, no estádio Nabi Abi Chadid.