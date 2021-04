O clássico deste domingo (4), às 16h, no Mineirão, contra o Atlético, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, é fundamental para que o América possa alcançar o que nunca conseguiu no Módulo I no formato atual de disputa, usado desde 2004: terminar a fase classificatória na primeira colocação.

Para tomar a liderança do rival, o time do técnico Lisca precisa vencer o confronto, pois soma os mesmos 15 pontos do Galo, mas superado no saldo de gols (12 a 4), o máximo que o Coelho conseguiu foi ser o segundo colocado nesta primeira fase do Estadual. Esta colocação foi alcançada em 2004, 2018 e 2020, quando ficou atrás apenas do Tombense, o terceiro time do interior a terminar a etapa na liderança.

Depois do belo trabalho na temporada 2020, o técnico Lisca tenta fazer com que o América, pela primeira vez, termine a fase classificatória do Campeonato Mineiro na liderança

Antes, tinha alcançado este feito o Ipatinga, em 2006, e a Caldense, em 2015. Nas três oportunidades, o título ficou com uma equipe da capital. O Cruzeiro superou a equipe do Vale do Aço, e o Atlético levou o melhor sobre Veterana e Gavião Carcará.

São 17 edições do Campeonato Mineiro neste formato, sendo que o América participou apenas de 16, pois em 2008 o clube disputou o Módulo II, fruto do rebaixamento no ano anterior, quando foi o lanterna da elite estadual.

Finalista

Nessas 16 edições disputadas, o América foi finalista apenas duas vezes, sempre contra o Atlético, adversário deste domingo. Em 2012, perdeu a taça para um time comandado justamente por Cuca, que foi campeão invicto.

Em 2016, apesar de jogar a decisão em desvantagem, o que já tinha acontecido quatro anos antes também, os americanos fizeram a festa com o empate por 1 a 1, no primeiro clássico entre Coelho e Galo no novo Mineirão. Antes, o alviverde tinha vencido a partida de ida da decisão, no Independência, por 2 a 1.

O primeiro colocado da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro garante a vantagem de jogar a semifinal, e a decisão, se chegar lá, por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.