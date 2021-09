Se vencer o Athletico-PR neste sábado (11), às 16h, no Independência, e contar com um revés do Bahia para o Santos, no mesmo dia, só que às 21h, na Vila Belmiro, o América não deixará a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Esse hipotético cenário parece negativo, mas não é. Mesmo com a impossibilidade de saltar na tabela na 20ª rodada, o Coelho precisa dessa combinação de resultados para, num futuro breve, se afastar da degola.

O Alviverde aparece em 17º lugar, com 18 pontos, três a menos que o Tricolor. Caso iguale o número de pontos dos baianos nesta jornada, o time mineiro ainda ficaria atrás por ter menos vitórias (atualmente são seis contra quatro). No entanto, os comandados de Vagner Mancini ainda teriam um jogo a menos em relação à equipe da Boa Terra.

Agressividade

Vindo de um triunfo por 2 a 0 sobre o Ceará, no Horto, o América espera manter o embalo e o “estilo agressivo”, como enfatiza o volante Juninho, para levar a melhor diante do Athletico-PR.

“Nos últimos jogos, a equipe já vinha sendo agressiva, só que o resultado não aparecia. Pelos objetivos que queremos, não podemos parar um minuto (durante a partida), precisamos ser intensos o tempo todo. Neste sábado, podem ter a certeza de que o time tentará fazer o melhor”, afirmou.

Por outro lado, o Athletico-PR não vence há seis rodadas: vem de cinco derrotas e um empate. Mesmo assim, Juninho prega respeito. “Não é querer aproveitar a fase (ruim) deles, mas de desfrutar do nosso momento de crescimento. Eles perderam o treinador (Antônio Oliveira deixou o Furacão), então isso se torna mais difícil para nós, pois não sabemos como eles vão vir”, comentou o volante.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Ramon (Lucas Kal), Juninho (Alê) e Fabrício Daniel; Ademir, Felipe Azevedo e Ribamar (Zárate)

Técnico: Vagner Mancini

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans (Erick); Jader, Pedro Rocha e Bissoli

Técnico: Paulo Autuori (Bruno Lazaroni)

DATA: 11 de setembro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira, todos da Bahia

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)