O América segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27) chegou a sair na frente diante do Internacional, no Independência, mas cedeu o empate ao time gaúcho e segue na vice-lanterna da competição com três pontos, à frente apenas do Grêmio, que tem dois.

O técnico Vágner Mancini, que estreou na última quinta-feira (24), com um empate por 1 a 1 com o Juventude, também no Gigante do Horto, fez novas mudanças na equipe, no primeiro tempo o time teve até bom volume de jogo, mas no final decepcionou novamente.

Ribamar fez o gol do América, no primeiro tempo, mas o time cedeu o empate ao Internacional, no Independência

O Coelho teve um outro gol de Ribamar anulado pelo VAR, por uma falta de Alan Ruschel no nacimento da jogada.

Na etapa final, o Colorado, que começou o confronto com uma formação alternativa, teve titulares como Yuri Alberto e Edenílson lançados pelo técnico Diego Aguirre e chegou ao empate com um gol de Rodrigo Dourado.

No final, o goleiro Daniel, do Inter, sofreu uma lesão por causa de uma bolada no rosto e a equipe gaúcha disputou os últimos cinco minutos com o volante Edenílson no gol.

O América volta a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (30), quando encara o Bahia, às 19h, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, em partida válida pela oitava rodada da competição.

A FICHA DO JOGO

AMÉRICA 1

Matheus Cavichioli; Eduardo, Anderson Jesus, Eduardo Bauermann e Alan Ruschel; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Felipe Azevedo (Kawê) e Marcelo Toscano (Bruno Nazário); Ribamar e Rodolfo (Carlos Alberto). Técnico: Vagner Mancini

INTERNACIONAL 1

Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro (Pedro Henrique), Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Johnny (Edenílson), Maurício e Patrick (Léo Borges); Lucas Ramos (Yuri Alberto) e Thiago Galhardo (Vinícius Mello). Técnico: Diego Aguirre.

DATA: 27 de junho de 2021

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

GOLS: Ribamar, aos 33 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Dourado, aos 31 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro. Trio de Santa Catarina

VAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

CARTÃO AMARELO: Alan Ruschel e Eduardo (América); Lucas Ribeiro, Thiago Galhardo e Edenílson) (Internacional)