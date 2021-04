Com uma série de ações em suas redes sociais, muito trabalho no CT Lanna Drumond, o sonho de se tornar clube-empresa e as contas de 2020 sendo aprovados pelo Conselho Deliberativo, o América celebra nesta sexta-feira (30) 109 anos de história e muita expectativa para esta e as próximas temporadas.

Primeiro decacampeão estadual do país (1916 a 1925), bi da Série B do Brasileiro (1997 e 2017), campeão da Terceira Divisão (2009), da Sul-Minas (2000) e detentor de outros títulos, o Coelho segue firme na luta pelos objetivos no ano.

A luta pelo Campeonato Mineiro, troféu que não ergue desde 2016, por mais uma boa campanha na Copa do Brasil, após ter sido semifinalista em 2020, e a briga para se manter na elite nacional estão entre as principais metas da equipe alviverde.

E para presentear seu torcedor e fazê-lo relembrar de fatos e feitos históricos de sua trajetória, o América organizou uma programação especial em suas redes sociais.

#Coelhão109Anos! 🐰💚



Somos o primeiro Decacampeão do Mundo! Nossa história é repleta de jogos marcantes e títulos importantes!#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/SJxNaMa147 — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 30, 2021

Principais títulos da história do América

Série B do Brasileiro: 1997 e 2017

Série C do Brasileiro: 2009

Copa Sul-Minas: 2000

Campeonato Mineiro: 1916 a 1925, 1948, 1957, 1971, 1993, 2001 e 2016