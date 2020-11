Apesar da derrota para o Avaí por 1 a 0, na noite do último sábado (31), na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América, que ocupa a terceira posição na tabela de classificação, termina o turno da competição com o acesso à elite muito bem encaminhado, coisa que a líder Chapecoense e o segundo colocado Cuiabá também têm.

O grande desempenho desses três times, que abriram boa vantagem em relação aos demais concorrentes na primeira metade da competição, deixa praticamente apenas uma vaga à Série A em aberto, a não ser que aconteça um desastre daqui para frente com Chapecoense, Cuiabá ou América.

A derrota de 1 a 0 para o Avaí, no último sábado, na Ressacada, em Florianópolis, fez o América perder a vice-liderança da Série B, mas o time do técnico Lisca segue em ótimas condições para garantir o acesso à Série A

E isso afeta diretamente o outro mineiro que está na Segundona do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que neste momento briga é para sair da zona de rebaixamento, mas que tem como sonho voltar à Primeira Divisão nacional em 2021, ano do seu centenário.

Projeções

Como estamos exatamente na metade da competição, a campanha americana, projetada para o final da Série B, dá 70 pontos. No caso do Cuiabá, são 72, e da Chapecoense, 80.

Nas últimas cinco edições, a pontuação máxima exigida para uma equipe subir foram 64 pontos, em 2015. No ano passado, o acesso foi garantido pelo Atlético-GO, quarto colocado da Série B 2019, com 62.

Apesar de estar na sétima posição, o Sampaio Corrêa tem o quarto melhor aproveitamento da Segundona em 2020, com 52,9% dos pontos disputados sendo conquistados. O time maranhense tem duas partidas a menos.

Esta marca do boliviano, projetada para 38 rodadas, dá 60 pontos. Para chegar a este número, o América precisaria de 25 no returno, em 19 partidas, com uma campanha idêntica a do Confiança, hoje apenas o 11º colocado. É mais ou menos isso que precisaria também o vice-líder Cuiabá.

No caso da Chapecoense, que terminou o turno na ponta, com 40 pontos, uma campanha parecida com a de time da zona de rebaixamento lhe garantiria o acesso, pois o Figueirense é o 17º colocado com 19 pontos, mesma marca do Náutico, que é 18º.

Os números mostram que o turno da Série B teve como característica um G-3, que abriu vantagem e encaminhou o acesso, e que o returno deve contar com uma batalha acirrada pela quarta vaga na Série A 2021, caso Chapecoense, Cuiabá e América não sofram uma queda considerável em seus aproveitamentos.

E tudo o que o cruzeirense mais deseja é ver seu time participando dessa briga, para que o ano do centenário não seja vivido na Segunda Divisão.