Se no dia 9 de maio o América fez uma de suas melhores apresentações em 2021 e aplicou 3 a 1 para cima do Cruzeiro, no Independência, com dois gols de Rodolfo e um de Ramon, pelas semifinais do Mineiro, o que veio a seguir foi exatamente a antítese daquele clássico. Nesta quarta-feira (2), o Alviverde chegou a seu quarto jogo consecutivo na temporada sem balançar as redes.

Após dois empates sem gols com o Atlético, pela decisão do Estadual, e o revés por 1 a 0 para o Atlético-PR, pelo Brasileirão, o Coelho ficou na igualdade no placar com o Criciúma (0 a 0), no Independência, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Nesse período, Rodolfo perdeu duas penalidades, uma contra o Galo e outra diante do Tigre. Mas o centroavante não é único culpado pelo desempenho ruim do setor ofensivo do América. E os quatro confrontos seguidos sem vitória e sem gol do Alviverde, em três competições diferentes, falam por si só.

O time mineiro vai tentar findar o jejum de triunfos no domingo (6), às 16h, no Horto, contra o Corinthians.