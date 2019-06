O América conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B, neste sábado (8), ao derrotar o CRB-AL por 3 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió, no Alagoas.

O Coelho vinha de resultados ruins no campeonato e amargava a lanterna da série B, com dois pontos conquistados em seis partidas disputadas. Com o fim da sequência negativa, a equipe americana subiu duas posições, e agora ocupa o 18ª lugar na tabela. Apesar do salto na tabela, a equipe ainda está na zona de rebaixamento.

Autor do segundo gol do América, o lateral Leandro Silva, elogiou a postura do time na vitória diante do CRB-AL. "Nossa equipe foi guerreira. A gente veio com o intuito de sair vitorioso e conseguimos essa vitória. O grupo todo está de parabéns", disse ao final do jogo.

Apesar do resultado positivo, o jogador reconheceu que a fase ainda precisa melhorar. "A gente ainda está em um momento muito difícil. O América não é para estar brigando ali embaixo, a gente tem que brigar lá em cima”, afirmou.

De olho no próximo desafio do Coelho, que enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista, na próxima terça-feira (11), o lateral reiterou o desejo de conquistar mais uma vitória antes da parada para a Copa América. "Nós temos mais um jogo fora, contra o Bragantino, uma equipe forte, que está brigando lá em cima. Então nosso intuito é fazer três pontos lá e encostar lá em cima".



FICHA DO JOGO

CRB-AL 1x3 AMÉRICA

Motivo: Série B – 7ª rodada

Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (AB/DF)

Auxiliares: Luciano Benevides de Sousa (AB/DF) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF)

Gols: Rafael Bilu aos 5 minutos do 2ºT (América); Léo Ceará aos 24 minutos do 2ºT (CRB-AL); Leandro Silva aos 27 minutos do 2ºT e Jonatas Belusso aos 36 minutos do 2ºT.

Cartões amarelos: Leandro Silva (América) Guilherme Costa, Mateus Silva e Ferugem (CRB-AL)

Cartões vermelhos: Mateus Silva

CRB-AL: Edson Mardden; Daniel Borges, Victor Ramos, Edson e Mateus Silva; Guilherme Costa (Willie), Ferrugem (Ewerton Páscoa) e Felipe Ferreira; Alisson Farias, Bryan e Leo Ceará (Patrik).Técnico: Marcelo Chamusca

AMÉRICA: Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Luiz Fernando, Zé Ricardo e Juninho, Felipe Azevedo (Jonatas Belusso), Rafael Bilu (Ademir) e Marcelo Toscano (Neto Berola). Técnico: Maurício Barbieri

Público: não divulgado.

Renda: não divulgada.