O torcedor e os jogadores do América tiveram uma excelente notícia na manhã desta terça-feira (19), dia em que o clube tenta chegar aos 71 pontos e seguir isolado no topo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 16h, o Coelho encara o Brasil de Pelotas no Sul do país.

Com vitória importante de seu Departamento Jurídico, o alviverde obteve efeito suspensivo concedido para o técnico Lisca. O treinador havia sido julgado pela expulsão sofrida na partida contra a Ponte Preta, em 7 de novembro, na partida válida pela 20ª rodada da Série B.

Lisca foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e condenado com pena de suspensão em dois jogos, tendo já cumprido a automática da primeira partida.