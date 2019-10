Para um time que quer voltar a vencer depois de um tropeço, o retorno de um zagueiro é motivo de comemoração? Se essa equipe é o América, com toda a certeza. Hoje, às 20h30, o Coelho recebe o Vila Nova-GO no Horto, de olho em três pontos fundamentais para se manter na briga pelo G-4.

Não só o capitão Ricardo Silva tem feito a sua missão principal com eficiência, como vem mostrando um insuspeito lado artilheiro. Nos últimos três jogos que disputou, ele balançou as redes (derrota por 2 a 1 para o Coritiba e vitórias sobre CRB-AL – 1 a 0 –, e Bragantino – 2 a 0).

“É complicado ficar fora de partida, é pior ficar em casa torcendo, mas faz parte do futebol e estamos sujeitos a isso. Trabalhei forte nesse período para na partida contra o Vila voltar a servir bem ao time. Essas equipes que estão na parte de baixo são complicadas, e podemos falar isso porque já estivemos nessa situação. É necessário entrar ligado e fazer os gols quando as oportunidades surgirem. A tabela não dá muito tempo para descanso, mas vamos tirar forças até de onde não temos para manter nossos objetivos”, comentou o zagueiro-artilheiro.

A ressalva de Ricardo Silva nada tem de exagero. Afinal, jogadores e comissão técnica retornaram a Belo Horizonte apenas no fim da noite de ontem vindos de Florianópolis, onde acabaram derrotados de virada pelo lanterna Figueirense.

Para o desafio de hoje, Felipe Conceição deve manter a base que vem atuando com três volantes. Felipe Azevedo pode ser a novidade no lugar de Diego Ferreira, que vem atuando improvisado na armação.

Três zagueiros

Em 17º na classificação e três pontos atrás da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, o Tigre goiano ganhou ânimo ao empatar o clássico com o Atlético-GO. O técnico Rafael Toledo, no entanto, é alvo de questionamentos da torcida, e tem continuidade incerta.

Para tentar frear o Coelho, ele volta a apostar no esquema com três zagueiros. A equipe tem rendido melhor fora de casa, o que serve de sinal de alerta para o time mineiro. Entre os nomes conhecidos, os de Diego Jussani, Wesley Matos e Alan Mineiro, os três ex-América.

América x Vila Nova-GO

Série B do Brasileiro - 29ª rodada

América

Aírton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, William Maranhão e Diego Ferreira (Felipe Azevedo); Matheusinho e Júnior Viçosa.

Técnico: Felipe Conceição

Vila Nova

Rafael Santos; Patrick, Diego Jussani e Wesley Matos; Jeferson, Ramón, Alan Mineiro, Edinho e Gastón; Bruno Mezenga e Gustavo Henrique.

Técnico: Rafael Toledo

Horário: 20h30

Local: Independência

Arbitragem: Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eleutério Felipe Marques Júnior, todos do Ceará.