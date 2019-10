O América conseguiu mais uma importante vitória na luta para voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

Jogando no Independência, o Coelho venceu o Vila Nova por 2 a 0, nesta terça-feira (15), em duelo válido pela 29ª rodada do torneio, e se manteve colocado no grupo dos quatro primeiros que vão disputar a elite do futebol brasileiro em 2020.

Depois de um primeiro tempo em que encontrou muitas dificuldades com a forte marcação imposta pelo time goiano, o Alviverde conseguiu chegar ao triunfo com gols de Lucas Kal e Matheusinho, na segunda etapa.

Com o triunfo, o América, que se reabilitou da derrota para o Figueirense, na última rodada, chegou aos 44 pontos, e se manteve na quinta colocação, com dois pontos a menos que o Coritiba, que fecha o G-4.

Já o Vila segue em situação delicada na tabela, com 30 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

O América volta a campo no próximo sábado (19), para enfrentar o Oeste, 14º colocado, às 16h30, na Arena Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

No mesmo dia e horário, o time goiano recebe o Coritiba, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O jogo

Buscando a vitória para tentar voltar ao G-4, o América iniciou a partida tomando a iniciativa das jogadas de ataque.

Entretanto, o Coelho esbarrava na forte defesa armada pelo Vila Nova, que atuou com três zagueiros, e uma linha com cinco defensores.

Com muitas dificuldades na criação, o Alviverde só foi levar perigo ao gol do time goiano aos 34 minutos, por meio de uma bola parada. João Paulo cobrou falta pela direita, e achou Lucas Kal, que cabeceou firme, exigindo boa defesa de Rafael Santos.

O Vila, por sua vez, também teve a sua primeira chance clara por meio de uma bola parada. Alan Mineiro, aos 42 minutos, bateu falta fechada, pela esquerda, e a bola passou muito perto do ângulo de Airton.

Segundo tempo

Sofrendo com as mesmas dificuldades na criação que encontrou na primeira etapa, o América teve seu primeiro lance de perigo novamente por meio da bola parada.

João Paulo cobrou escanteio na primeira trave, Leandro Silva desviou, e Ricardo Silva se esticou todo no segundo pau, mas mandou por cima do gol.

De tanto insistir, o gol do Coelho saiu de uma das principais armas da equipe alviverde nesta Série B: a bola parada.

Aos 17 minutos, João Paulo cobrou falta pela direita, e achou Lucas Kal, que subiu mais que a defesa e testou com categoria, no ângulo esquerdo de Rafael Santos.

O segundo gol do América veio aos 24 minutos. Diego Ferreira fez boa jogada individual pela direita, cruzou para Belusso, que escorregou, e a bola sobrou limpa para Matheusinho, que bateu firme, no ângulo direito para ampliar para o Alviverde.

A equipe goiana chegou pela primeira vez com perigo no segundo tempo, aos 36 minutos. Gustavo Henrique recebeu na ponta esquerda, invadiu a área, a bateu colocado, com muito perigo à meta de Airton.

Ficha do jogo

América 2 x 0 Vila Nova-GO

Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Independência

Arbitragem: Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eleutério Felipe Marques Júnior, todos do Ceará

Gols: Lucas Kal, os 17 minutos do segundo tempo e Matheusinho, aos 24 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Willian Maranhão (América); Bruno Mezenga, Gastón Filgueira e Diego Jussani (Vila Nova)

Público: 4.176

Renda:19.669,00

América

Airton; Leandro Silva (Rafael Bilu), Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, William Maranhão (Geovane) e Diego Ferreira; Matheusinho e Júnior Viçosa (Jonatas Belusso).

Técnico: Felipe Conceição

Vila Nova

Rafael Santos; Patrick, Diego Jussani (Erick) e Wesley Matos; Jeferson, Ramón, Alan Mineiro, Edinho (Tinga) e Gastón Filgueira (Romário); Bruno Mezenga e Gustavo Henrique.

Técnico: Rafael Toledo