O Primeiro clássico do Campeonato Mineiro de futebol feminino aconteceu nesta sexta-feira (4), no Estádio das Alterosas, localizado no Sesc Venda Nova. América e Atlético entraram em campo pela segunda rodada do torneio disputando a liderança isolada da competição, mas nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes e o jogo terminou empatado em 0 a 0.

Mandante da partida, o Coelho segue na frente do Galo na tabela de classificação, já que possui um saldo de gols mais positivo do que o alvinegro. Antes da disputa do clássico, Atlético e América venceram suas estreias na competição somam agora quatro pontos cada.

Confira as escalações das duas equipes:

América: Deka; Tia, Nandão, Nayara e Dani Peré; Leka, Rafa, e Jó; Dilene, Lilían e Aninha.

Atlético: Renata; Isabella, Jiselle, Thaina e Thalita; Bruna e Carol; Isadora, Jane e Guedes; Duda.

Campeonato Mineiro

A competição conta com a participação de sete equipes – América, Atlético, Cruzeiro, Ipatinga, Futgol, Valadares e Minas Boca – que se enfrentarão em turno único, definindo os quatro classificados para as seminais do torneio.

A grande decisão do Estadual está prevista para o dia 30 de novembro. O jogo único, que decidirá a equipe campeã do torneio, terá mando da FMF e não tem local definido até o momento.