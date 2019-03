América e Caldense fazem nesta segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Independência, a última partida pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. Este confronto definirá os cruzamentos das semifinais da competição, que começam a ser disputadas no próximo final de semana.

Com Atlético (primeiro colocado), Cruzeiro (segundo) e Boa Esporte (quarto) garantidos, o América, que foi o terceiro na etapa classificatória, entra em campo para fazer com que o mando de campo siga como decisivo nesta fase da competição, que passou a ser disputada no ano passado.

Em 2018, Cruzeiro, Atlético, América e Tupi, os quatro primeiros da fase classificatória, levaram a melhor nas quartas.

O jogo de hoje define os confrontos das semifinais porque uma classificação americana coloca o time de Givanildo de Oliveira no caminho do Cruzeiro. Assim, a outra semifinal será entre Atlético e Boa Esporte.

Mas se a Caldense desbancar o Coelho e superar a escrita do mandante levar a melhor nas quartas de final, a Veterana vai reviver diante do Galo, numa das semifinais do Estadual, a última final da competição entre capital e interior, disputada pelos dois clubes em 2015 e que teve os atleticanos como campeões.

Neste caso, o Cruzeiro encararia o Boa Esporte. Uma certeza nas semifinais, que serão com partidas de ida e volta, é que atleticanos e cruzeirenses terão a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Mudanças

Para a decisão desta noite, Givanildo de Oliveira conta com a volta do meia Matheusinho, livre de suspensão, mas perde o lateral-direito Leandro Silva, machucado. Ronaldo entra em seu lugar.

AMÉRICA X CALDENSE

MOTIVO: Quartas de final do Campeonato Mineiro

HORÁRIO: 20h

LOCAL: Independência

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Márcio Eustáquio Sousa Santiago e Marcus Vinícios Gomes

TRANSMISSÃO: Premiere

AMÉRICA - Fernando Leal; Ronaldo, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Marcelo Cordeiro e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa. Técnico: Givanildo de Oliveira.

CALDENSE - Omar; CarlinhosRenato, Rodolfo e Edu Pina; Renan, Baiano, Romário e Judson; Júlio e Salatiel.Técnico: Mauro Fernandes.