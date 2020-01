O América estava prestes a inaugurar com derrota a temporada 2020. Em sua estreia no Campeonato Mineiro, o Coelho foi surpreendido em pleno Independência ao sofrer a virada para a Caldense, mas, no finalzinho, alcançou o empate em 2 a 2, na noite desta quarta-feira (22)

O atacante Rodolfo abriu o placar para o alviverde da capital aos 29 minutos. A reação da Veterana começou aos 42 minutos, com o meia Lucas Veloso. O time de Poços virou aos 33 minutos da segunda etapa, graças a Luciano Mandi. E aos 49 minutos, Geovane deixou tudo igual.

O América volta a campo no sábado (25), às 16h, contra o Villa Nova, no Castor Cifuentes. No mesmo dia, às 19h, a Caldense recebe o Uberlândia, no Ronaldão.