Vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e, consequentemente, R$ 1,7 milhão a mais de premiação. Com esses objetivos em jogo, América e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (14) pela competição nacional. O Coelho recebe o Ferroviário-CE, às 19h, no Independência, e a Raposa visita o América-RN, às 21h30, na Arena das Dunas.

Caso uma partida termine empatada no tempo normal, a vaga será definida por meio de disputa de pênaltis, como aponta o regulamento do torneio.

Momentos distintos

Cruzeiro e América chegam a esta etapa da competição vivendo situações distintas na temporada, com uma inversão de papeis em relação aos momentos de ambos na fase anterior.

Antes de sua estreia na Copa do Brasil, a Raposa vivia um período de irregularidade no Mineiro. Após uma vitória, um empate e uma derrota no Estadual, enfrentou o São Raimundo (RR), no Amigão, e alcançou um empate em 1 a 1, depois de iniciar o duelo atrás no marcador. Na primeira fase, a igualdade no placar beneficiava o visitante.

Só que para o embate com o América-RN, o time azul vai entrar em campo embalado por duas vitórias consecutivas, em cima de Coimbra e no clássico contra o Atlético, no qual muitos diziam que os celestes seriam goleados pelo rival.

Já o Dragão conquistou a vaga para esta etapa por conta do triunfo por 2 a 0 sobre o Real Brasília, no estádio Serra do Lago. A equipe lidera o Campeonato Potiguar, com dez pontos, em cinco jogos.

Coelho

O América, por sua vez, somava três vitórias e um revés antes do triunfo por 1 a 0 para cima do Treze-PB, na primeira fase da Copa do Brasil. Depois dessa partida, manteve a boa fase ao bater o Cruzeiro, no Mineiro, no confronto seguinte.

No entanto, o Coelho teve uma queda de rendimento. Nas três últimas rodadas, obteve apenas um dos nove pontos que disputou.

Por sua vez, o Ferroviário eliminou o Porto Velho, também por 1 a 0, pela competição. No Campeonato Cearense, terminou na ponta da primeira fase e ocupa a vice-liderança da segunda.