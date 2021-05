Sem surpresas e com as mesmas equipes titulares do último embate, América e Cruzeiro confirmaram suas escalações para o duelo decisivo deste domingo (9), às 16h, no Independência, pela partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

O Coelho está escalado com Cavichioli; Diego Ferreira, Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário, Felipe Azevedo e Rodolfo.

A Raposa vai a campo com Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis.

O América venceu o primeiro jogo das semifinais por 2 a 1, no Mineirão, e pode até perder por um gol de diferença que se classifica. O Cruzeiro precisa vencer por dois ou mais gols de saldo para avançar à final contra o Atlético.

AMÉRICA X CRUZEIRO

AMÉRICA

Cavichioli; Diego Ferreira, Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário, Felipe Azevedo e Rodolfo

Técnico: Lisca

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis

Técnico: Felipe Conceição

DATA: 9 de maio de 2021 (domingo)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza

VAR: Emerson de Almeida Ferreira