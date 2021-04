América e Cruzeiro fazem uma das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro no formato atual da competição, usado desde 2004, pela sexta vez. E o placar até agora é de 3 a 2 para os cruzeirenses, numa história iniciada há 17 anos. No confronto de 2021, que terá jogos nos dois próximos finais de semana, a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols é dos americanos, que ficaram na segunda colocação na fase classificatória, com 22 pontos, dois a mais que os cruzeirenses, que ficaram na terceira posição.

No Estadual de 2004, apesar de manter a base que conquistou a Tríplice Coroa no ano anterior, a Raposa terminou a fase classificatória na terceira colocação. E encarou nas semifinais o Coelho, que jogou por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Na última semifinal disputada entre América e Cruzeiro, em 2019, a Raposa levou a melhor com show do centroavante Fred, autor de quatro dos seis gols celestes no confronto

Mas os celestes conquistaram a vaga vencendo as duas partidas, por 2 a 1, na ida, e 4 a 1, na volta.

Depois de oito anos, os dois clubes voltaram a fazer uma semifinal, que teve as duas partidas disputadas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pois Mineirão e Independência estavam em obras para receberem jogos e treinos das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

O América deu o troco da decepção vivida em 2004. E venceu as duas partidas, por 3 a 2, num jogo em que chegou a fazer 3 a 0, com o centroavante Alessandro fazendo o gesto de “acabou” usando as mãos, mas com o Cruzeiro fazendo dois gols na reta final da partida.

No segundo jogo, o goleiro Neneca defendeu pênalti cobrado por Wellington Paulista e os americanos venceram por 2 a 1, num confronto em que a vantagem cruzeirense de pouco valeu. Na decisão, o América perdeu a taça para o Atlético.

Campeão

Em 2016, cruzeirenses e americanos voltaram a se enfrentar, com a vantagem sendo celeste. Mas ela caiu na primeira partida, vencida pelo Coelho, no Independência, por 2 a 0.

No Mineirão, o empate por 0 a 0 derrubou o técnico Deivid e garantiu a vaga ao América, que na final levou a melhor sobre o Atlético e conquistou seu último título do Campeonato Mineiro.

No ano seguinte, eles voltaram a brigar por uma vaga na decisão do Módulo I. E a Raposa deu o troco, empatando no Independência (1 a 1) e vencendo no Gigante da Pampulha (2 a 0).

O último confronto entre América e Cruzeiro nas semifinais foi em 2019. E Fred foi o grande nome do confronto. Ele fez um hat-trick nos 3 a 2 da Raposa, no Independência, na partida de ida, e marcou mais um na goleada de 3 a 0 no Mineirão que garantiu a vaga azul na decisão diante do Atlético, quando o time da Toca ganhou sua última taça do Estadual.