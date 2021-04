América e Cruzeiro entram em campo neste domingo, às 16h, pela última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, buscando vaga nas semifinais da competição. Desde 2004, em 13 edições da competição com o formato atual, o torneio teve os três rivais da capital nesta etapa em sete oportunidades.

O Atlético, que já está classificado e com o primeiro lugar garantido, sempre esteve nas semifinais do Estadual a partir de 2004, sendo finalista da competição de forma consecutiva desde 2007.

América e Cruzeiro entram na última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro brigando por vaga nas semifinais e também pela vice-liderança da competição

Nos últimos 17 anos, o Campeonato Mineiro teve oito classificados na primeira fase em 2009, 2010, 2018 e 2019.

Em seis edições com o formato atual, as semifinais contaram com apenas dois dos três clubes de Belo Horizonte. Em 2005, 2007, ano em que foi rebaixado ao Módulo II, 2008, 2013 e 2015, o América ficou de fora.

No ano passado, a ausência foi o Cruzeiro, que com a quinta colocação teve de disputar o Troféu Inconfidência.

Resultados

Segundo e terceiro colocados, América e Cruzeiro dependem apenas dos seus resultados nesta última rodada da fase classificatória para seguirem na briga pelo título.

O Coelho joga contra a URT, no Estádio Zama Maciel, e se classifica até com uma derrota por três gols de diferença.

Mas perdendo em Patos de Minas, o Coelho pode ser ultrapassado por Cruzeiro e até Tombense, o que pode colocar o favorito Atlético em seu caminho nas semifinais.

Para disputar a próxima fase com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, o time do técnico Lisca precisa vencer a URT, pois até com um empate pode ser superado pelos cruzeirenses.

Retorno

Com a possibilidade de no máximo tomar a segunda colocação do América, o Cruzeiro recebe o Patrocinense, no Mineirão, precisando vencer para voltar às semifinais do Estadual.

Se empatar, a Raposa passa a depender de dois desses três resultados: igualdade na partida entre Tombense e Pouso Alegre, no Almeidão, em Tombos; empate ou derrota da URT diante do Coelho; ou vitória da Caldense sobre o já rebaixado Boa Esporte, no Melão, em Varginha, no máximo por três gols de diferença.

Perdendo, o time de Felipe Conceição depende, pelo menos, de empates da URT e da Caldense.

Interior

Além de América e Cruzeiro, quatro clubes do interior brigam por vaga nas semifinais nesta última rodada. O Tombense é o único que pode se classificar com um empate, mas, para isso, URT e Caldense não podem vencer.

Esses dois clubes e o Pouso Alegre só avançam ganhando, e ainda dependem de outros resultados.