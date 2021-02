Pela primeira vez na história, América e Cruzeiro iniciam uma pré-temporada com inversão de papeis: o Coelho como um time de Série A, e a Raposa como um de Segunda Divisão. Nesta segunda-feira (15), os elencos principais dos clubes se reapresentam no CT Lanna Drumond e na Toca II, respectivamente, visando aos desafios que terão em 2021.

Vice-campeão da mais recente edição da Segundona, o alviverde tem como principal meta se manter na elite nacional por, no mínimo, dois anos consecutivos (na verdade, o intuito é se estabilizar entre os 20 principais). A última vez que isso ocorreu foi há duas décadas, quando jogou o Brasileirão de 2000 e de 2001.

Em 2000, o torneio foi intitulado Copa João Havelange e não tinha descenso, mas mesmo se houvesse quatro rebaixados, o Coelho teria se salvado, por ter ficado em 19° lugar, à frente do Atlético (20°), no Módulo Azul, que tinha 25 clubes. Mas na temporada seguinte, encerrou na zona da degola, na antepenúltima colocação de uma competição com 28 participantes.

No último sábado, o América fechou mais uma semana de treinos, porém sem os atletas que terminaram a Série B. Estes retornam ao batente nesta segunda, assim como os reforços, o zagueiro Ricardo Silva e o atacante Leandro Carvalho.

Cruzeiro

Na Toca II, os celestes esperam ter aprendido com os erros ocorridos na edição passada da Segundona, quando terminaram em 11° lugar. Para este segundo ano consecutivo disputando a competição, o clube vai ter que conviver com problemas semelhantes, sobretudo financeiros.

No entanto, a intenção da cúpula cruzeirense é montar um elenco mais bem preparado e competitivo, sob o comando de Felipe Conceição. Tanto que cinco contratações já foram feitas: as dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neris, do lateral Alan Ruschel, do meia Marcinho e do atacante Felipe Augusto. O avante Bruno José é outro que pode ser anunciado em breve.

No sábado (13), Sóbis antecipou seu regresso à Toca, com um trabalho físico.