Em uma partida de ânimos exaltados, com uma arbitragem para lá de confusa e indícios de interferência externa, América e Ponte Preta empataram em 1 a 1, no Independência, neste sábado (7), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Coelho vencia por 1 a 0, com gol de Geovane, aos 16 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Ademir, quando, aos 45, teve início à polêmica da noite.

Felipe Azevedo chutou forte, e a bola resvalou em Rodolfo antes de entrar. O árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão chegou a validar o segundo tento alviverde, mas depois mudou de ideia, afirmando que houve toque no braço do centroavante (embora não tenha tido).

Lisca ficou na bronca dizendo: 'Tem VAR agora?". O juiz, por sua vez, disse: "o erro foi meu". Indício de interferência externa, o que é considerado ilegal.

Na segunda etapa, a arbitragem voltou a errar, desta vez contra a Ponte Preta. Camilo foi derrubado por Diego Ferreira, porém nada foi marcado. Aos 31 minutos, no entanto, a Macaca alcançou o empate com Guilherme Pato.

O resultado fez o Coelho chegar aos 36 pontos e recuperar a vice-liderança, enquanto a Ponte Preta assumiu, provisoriamente, a quarta colocação, agora com 31.

Ao fim da partida, Lisca foi expulso por cobrar da arbitragem uma satisfação pelo gol mal anulado do América no primeiro tempo.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 1 X 1 PONTE PRETA

Motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Estádio: Independência

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO), auxiliado por Cristhian Passos Sorence (GO) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

Cartão amarelo: Dawhan (Ponte Preta

Cartão vermelho: Lisca (América)

Gols: Geovane aos 16 minutos do primeiro tempo; Guilherme Pato aos 31 minutos do segundo tempo

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias (Joseph), Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir (Neto Berola), Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo (Toscano)

Técnico: Lisca

Ponte Preta

Ygor Vinhas; Apodi, Luizão (Wellington Carvalho), Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto (Camilo), Dawhan, Luís Oyama (Guilherme Pato) e João Paulo (Vinícius Zanocelo); Bruno Rodrigues e Tiago Orobó (Matheus Peixoto)

Técnico: Marcelo Oliveira